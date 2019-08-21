Эр-Рияд, , 20:01 — REGNUM

Паломница из Дагестана Зейнаб А., пострадавшая в ДТП в Саудовской Аравии, всё ещё находится в реанимации. Её состояние стабильно тяжёлое и пока не позволяет осуществить перелёт в Россию. Об этом 21 августа сообщили в посольстве РФ в Саудовской Аравии, пишет ТАСС.

Состояние ещё одной пострадавшей Фатимы М. оценивается как удовлетворительное. Противопоказаний к перелёту у неё нет, в самое ближайшее время она будет перевезена на родину.

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Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием автобуса, перевозившего дагестанских паломников из Мекки до аэропорта в Дубае, произошла в ночь на 19 августа на окраине города Эр-Рияд. По предварительным данным, у машины тогда спустило заднее колесо, и водитель остановился на обочине трассы, чтобы его заменить. В этот момент в заднюю часть стоящего автобуса въехала фура, следовавшая в попутном направлении.

В результате происшествия погибла уроженка Дагестана 1959 года рождения. Родственники женщины приняли решения похоронить её в Эр-Рияде.

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