Ставрополь, , 19:22 — REGNUM

Центры социального обслуживания населения Ставропольского края получили новые машины, которые будут использоваться для перевозки в медицинские учреждения пенсионеров, проживающих в сельской местности. По одному автомобилю получили 10 городских округов и 16 районов, сообщили ИА REGNUM 21 августа в пресс-службе губернатора Ставрополья.

«В крае регулярно обновляется автопарк техники — как в социальной, так и в жилищно-коммунальной сфере. Эта работа проводится благодаря федеральным и краевым программам, сотрудничеству с инвесторами. В нынешнем году благодаря нацпроекту «Демография» мы получили дополнительную возможность позаботиться о наших социальных учреждениях и их подопечных», — сказал на церемонии передачи машин центрам глава региона Владимир Владимиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане планируется создать 29 специальных «мобильных бригад» для обслуживания пожилых людей. Из федерального бюджета выделено почти 50 млн рублей на закупку автомобилей марки «Газель», на которых пенсионеров из сельской местности будут доставлять в медучреждения Махачкалы и других городов республики.