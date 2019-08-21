Москва, , 18:59 — REGNUM

76 лет назад, 21 августа 1943 года, в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации» была создана система Суворовских военных училищ (СВУ) и Нахимовских военно-морских училищ (НВМУ). В юбилейных торжествах, которые сегодня проходят во многих российских городах, вместе с нынешними воспитанниками принимают участие ветераны, педагоги и выпускники училищ, представители Минобороны РФ и общественных организаций.

В Москве на Красной площади состоялась торжественная церемония возложения цветов к могиле основателя Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ Иосифа Сталина. В апреле 1943 года советский вождь поддержал идею организации училищ «по типу старых кадетских корпусов», предложенную бывшим выпускником Пажеского корпуса, генералом Красной Армии Алексеем Игнатьевым. В результате создали девять суворовских училищ и два училища для детей пограничников. Позднее появились — Тбилисское, Рижское и Ленинградское нахимовские военно-морские училища.

Среди первых воспитанников — дети военнослужащих, партизан, партийных работников, колхозников и рабочих, погибших во время войны. Причём это были не просто мальчишки, потерявшие родителей, но и «сыновья полка», сами успевшие повоевать с немецко-фашистскими захватчиками. Срок обучения в училищах составлял семь лет, в них принимались ребята, достигшие десятилетнего возраста.

В трудное время воспитанники находились на полном пансионе за счёт государства. Им давали общее среднее образование, готовили к военной службе и к обучению в военных училищах. Для суворовцев ввели специальную форму чёрного цвета с алыми погонами, напоминавшими погоны царских кадетских корпусов, и красными лампасами на брюках.

За 76-летнюю историю суворовские и нахимовские училища неоднократно реорганизовывали. Некоторые из них переводились в другие города, менялись их названия, сроки обучения и правила приёма. Не менялось одно — училища были и остаются эффективной школой подготовки высококлассных специалистов военного дела и государственных служащих, преданных патриотов России.

Суворовцы и нахимовцы стали общественными и государственными деятелями, Героями Советского Союза и России, Героями социалистического труда, исследователями космического пространства, учёными с мировым именем, конструкторами и изобретателями, докторами и кандидатами наук, музыкантами, чемпионами Олимпийских игр, чемпионами Мира и Европы по различным видам спорта. В числе выпускников — бывший глава МИД РФ и Совбеза РФ Игорь Иванов, бывший директор Службы внешней разведки РФ Михаил Фрадков, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, лётчики-космонавты Герои Советского Союза Юрий Глазков и Владимир Джанибеков, режиссёры и сценаристы Борис Дуров и Геннадий Шпаликов, народный артист РФ Александр Пашутин, тяжелоатлет Юрий Власов, музыкант Стас Намин и другие.

В настоящее время система военных учебных заведений для молодёжи школьного возраста пополнилась кадетскими корпусами. По оценкам члена совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию, председателя общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрия Нестерова, за 76 лет суворовцами, нахимовцами и кадетами стали более 600 тыс. человек.

«На сегодняшний день под патронажем Министерства обороны РФ находится Московское военно-музыкальное училище и десять суворовских военных училищ, пять нахимовских военно-морских училищ, семь Президентских кадетских училищ, два пансиона воспитанниц Минобороны РФ, пять кадетских корпусов, в том числе, и казачий, а также две кадетские школы: инженерная и спортивная. В учебных заведениях знания получают более 75 тыс. юношей и девушек», — подчеркнул он.

Отрадно отметить, говорит Дмитрий Нестеров, что традиция подготовки офицеров с юношеских лет, существовавшая когда-то в Русской императорской армии и возрождённая в 1943 году, сейчас успешно реализуется в Вооружённых силах Российской Федерации.