Екатеринбург, , 19:01 — REGNUM

В Екатеринбурге придётся построить железнодорожный вантовый мост для электрички, если в городе смогут соорудить аналог Московского центрального кольца. Об этом заявил градоначальник Александр Высокинский журналистам.

Мост проведут через Верх-Исетский пруд, чтобы электричка могла уходить с ВИЗа-Правобережный на станцию Сортировка, сказал мэр.

Сооружение должно быть вантовым — обычный мост на опорах не подойдёт.

«Этажёрка» весь вид пруда испортит, а вантовый мост, наоборот, украсит», — считает Высокинский.

Напомним, в Екатеринбурге планируют организовать аналог Московского центрального кольца для городской электрички. Электричка будет «сопряжена» с новой веткой метрополитена, обещают власти.

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