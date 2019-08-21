Москва, , 18:57 — REGNUM

Роспотребнадзор рекомендует беременным и планирующим беременность женщинам отказаться от поездок в Испанию из-за вспышки листериоза в этой стране. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе ведомства.

Подчёркивается, что листериоз может спровоцировать инфицирование плода и выкидыш. В случае возникновения симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу, уведомив о посещении неблагополучной по листериозу территории, отметили в Роспотребнадзоре.

Листериоз — инфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы и лимфоидной ткани, а также развитием специфических образований в органах. Заражение человека происходит в результате употребления в пищу инфицированных продуктов животного происхождения и контакта с больными или носителями листерий животными.

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