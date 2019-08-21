Екатеринбург, , 18:47 — REGNUM

Совершивший аварийную посадку на кукурузное поле в подмосковном аэропорту «Жуковский» пассажирский самолёт Airbus A321 не подлежит восстановлению и будет утилизирован. Об этом 21 августа сообщил агентству Интерфакс генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Ранее сегодня коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов сообщил журналистам, что решение о состоянии воздушного судна будут принимать прибывшие представители Airbus. «Если он подлежит ремонту, то будет выплачена страховка», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа самолёт А321 «Уральских авиалиний», вылетевший из подмосковного Жуковского в Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. По предварительным данным, двигатели самолёта отказали в результате столкновения со стаей птиц.

На борту воздушного судна находились 224 пассажира и семь членов экипажа. В результате жёсткой посадки никто не погиб. Члены экипажа А321 были награждены орденами Мужества, а пилотам присвоено звание Героев России.

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