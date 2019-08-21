Екатеринбург, , 18:39 — REGNUM

Екатеринбуржцы смогут воспользоваться перехватывающими парковками, которые разместят у будущих станций метро. Об этом заявил мэр Александр Высокинский журналистам.

На парковках можно будет оставить свою машину, чтобы далее добраться на метро до нужной станции. Парковочное место будет бесплатным для пассажира метрополитена.

В России перехватывающие парковки уже используют в Москве — в столице действуют более 20 таких парковочных зон.

Напомним, в Екатеринбурге обещают построить ещё две линии метро, при условии, что на эти цели будет выделено федеральное финансирование. Ещё одна станция — «Бажовская» — станет пересадочным пунктом на первой и третьей ветках, если у мэрии получится вернуть собственность на землю, где находится недостроенная станция.

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