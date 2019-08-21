Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM

Транспортировка из Турции в Петербург 12-летней Алисы А., пострадавшей от утопления в бассейне отеля в Бодруме, пока невозможна — ребенок по-прежнему находится в глубокой коме.

Сегодня в режиме видеоконференции петербургские врачи пообщались с лечащим врачом Алисы Гюрбюзом Акчаем. Он работает в госпитале Университета Памуккале в городе Денизли (Турция), куда 18 августа доставили Алису.

Как сообщают в пресс-службе Смольного, в ситуационном центре которого прошло совещание, у девочки повреждены легкие, мозг и сердце, она находится в глубокой коме, с подключенным аппаратом искусственной вентиляции легких. По словам турецких медиков, они пока не могут даже провести МРТ-обследование, настолько тяжелым является состояние пострадавшей.

«В Петербурге лучшие клиники готовы принять Алису на лечение, однако на данный момент перевезти ее в Россию невозможно», — констатировали власти.

Вопрос о возможности вылета петербургских специалистов в Турцию обсуждается с турецкой стороной. Петербург подтвердил, что окажет необходимую медицинскую и социальную помощь семье Алисы.

Несчастный случай произошёл 18 августа в бассейне отеля «Санхилл» в курортном городе Бодрум. В отельном бассейне руку 12-летней девочки засосало в трубу, через которую обеспечивалась циркуляция воды. Девочка по меньшей мере 5 минут находилась под водой. Когда ее достали, она была без сознания и пока не приходила в него.

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