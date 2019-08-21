Симферополь, , 17:56 — REGNUM

В Крыму готово к новому учебному году 544 образовательных учреждения, праздничная линейка для школьников, как и в других регионах страны начнётся 2сентября. Об этом ИА REGNUM 21 августа сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи РК.

«В связи с тем, что 1 сентября выпадает в этом году на воскресение, было принято решение провести праздник Первого звонка второго числа», — отметили в министерстве.

По данным чиновников, приёмка образовательных организаций Республики Крым к началу нового 2019/2020 учебного года была завершена 20 августа.

«Принято 544 общеобразовательных организации, в том числе 522 муниципальных школы, 16 государственных общеобразовательных организаций интернатного типа и 6 частных школ», — отметили в минобразе РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования представили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи. В частности, в школах предлагают организовать специальные места для хранения гаджетов, чтобы ученики не отвлекались от занятий.

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