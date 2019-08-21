Москва, , 17:50 — REGNUM

Официальный представитель автопроизводителя Volkswagen на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 2490 автомобилей из-за дефекта при сборке кузова. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Volkswagem Muitivan, реализованныt в период с 2016 по 2019 год.

«Причиной отзыва автомобилей с электроприводом крышки багажного отсека, электроприводом сдвижной двери и короткой базой стало недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери на блок управления крышки багажного отсека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за указанного дефекта возможно попадание воды в салон.

На отзываемых транспортных средствах будет произведена необходимая герметизация боковины, все работы будут осуществлены бесплатно для владельцев.