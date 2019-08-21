Екатеринбург, , 17:27 — REGNUM

Вторая ветка метро в Екатеринбурге будет состоять из 11 станций. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский журналистам.

Линия будет включать в себя следующие станции (с запада на восток): «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Площадь 1905 года», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки».

Ветка соединит ВИЗ-Правобережный с ЖБИ, её протяженность составит 12 км.

Напомним, проект второй ветки метро должны закончить до конца 2019 года. Получившийся вариант будет представлен федеральным властям для получения финансирования.

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