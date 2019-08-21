Владимир, , 17:18 — REGNUM

В Меленковском районе Владимирской области газифицированы десять населенных пунктов: Лужи, Прудня, Красново, Денятино, Александрино, Левино, Бойцево, Кондаково, Рождествено и Папулино. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», газ получили жильцы 1242 домовладений и квартир.

На газовое отопление планируют перевести также административные здания, предприятия, магазины, больницы, клубы, школы и детсады в этих населённых пунктах. Газопровод длиной более 37 км был установлен в рамках программы газификации регионов Российской Федерации.

Всего в рамках программы в регионе планируют построить более 700 километров газопроводов и обеспечить топливом 21,7 тыс. домовладений в 197 населенных пунктах.