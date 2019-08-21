Калуга, , 17:10 — REGNUM

В Калуге в преддверии нового учебного года с 26 августа по 15 сентября состоится профилактическая акция «Внимание — дети!». В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проведут беседы, конкурсы и викторины в школах и детских садах, а также встретятся с родителями и расскажут о применении ремней безопасности и детских удерживающих устройствах. Об этом 21 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель ОГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

На территории Калуги с начала 2019 года произошло 29 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате 27 детей получили ранения различной степени тяжести. 25 аварий произошли по вине водителей. В 13 случаях несовершеннолетние были пассажирами автомобилей.

С участием детей-пешеходов с начала 2019 года было зарегистрировано 15 аварий, в результате которых 15 детей получили травмы. По неосторожности самих несовершеннолетних пешеходов произошло четыре ДТП, в остальных случаях виноваты водители.