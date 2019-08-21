Мурманск, , 16:48 — REGNUM

Встречу с полярной гренландской акулой в Баренцевом море запечатлели два российских дайвера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хищника обнаружили на глубине 30−40 метров возле полуострова Средний.

«Мы поехали в так называемый круиз по Баренцеву и Белому морям, — цитирует дайвера Хибины. com. — Погода не порадовала: было аномально холодно, вода ледяная, жить приходилось в палатках, греться было негде. Нырнули, опустились где-то метров на 30. Вижу, плывет кто-то со стороны в профиль, подумал, что морж или котик. Когда подплыл к нам, увидели, что это гренландская полярная акула. Шесть метров, не меньше. Она к нам подплыла, мы ее рукой потрогали — никакой реакции. Но страха было…»

Гренландская акула обитает в северной части Атлантического и Тихого океанов. В Атлантике они встречаются неподалеку от побережья Норвегии, Исландии, Гренландии, а также в северных российских морях — например, в Баренцевом море. Для глубоководного хищника характерны сезонные вертикальные миграции: летом акула уходит на глубину до 150−500 м, а зимой держится поближе к поверхности. По словам дайвера, там, где ныряла группа, акул просто не могло быть. Он предположил, что акула была голодна и подплыла к берегу на запах пищи из кормушек для крабов.