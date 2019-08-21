Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM

Рост в Ленинградской области количества случаев смерти пациентов в больницах — так называемой больничной летальности — объясняется развитием в регионе паллиативной медицины. Об этом заявил 21 августа председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, комментируя демографические показатели Ленобласти.

«За последние годы в разных районах области открыто три взрослых хосписа и детский хоспис. В этих отделениях люди с неизлечимыми заболеваниями получают качественный уход <…> Кроме того, при ухудшении состояния больного с любым заболеванием, находящегося на домашнем лечении, он госпитализируется на общие койки в областных стационарах», — рассказал чиновник.

Скоро в Выборгском районе Ленобласти будет открыт третий в регионе взрослый хоспис. По словам Вылегжанина, власти «намерены продолжать политику оказания стационарной и паллиативной помощи тяжелым больным и людям с неизлечимыми заболеваниями, невзирая на процент больничной летальности».

Глава областного комздрава также отметил, что больничная летальность при острых тяжелых заболеваниях снижается.

«Больничная летальность при инфаркте миокарда за 6 месяцев 2019 года составила 10,01%, больничная летальность при инсульте 17,7% — это самые низкие показатели за многие годы (снижение более чем в 2 раза)», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Петростата за первые 6 месяцев 2019 года смертность в Ленобласти от всех причин снизилась на 8%, в том числе от болезней системы кровообращения — на 10,3%, от туберкулеза — на 32,7%, от внешних причин — на 11,1%, в том числе от ДТП — на 36%.

В то же время смертность в регионе превышает рождаемость в 1,7 раза.

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