Сочи, Краснодарский край, 21 августа 2019, 16:44 — REGNUM
Сильный дождь прогнозируется на территории Сочи Краснодарского края в ночь с 22 на 23 августа, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.
По данным синоптиков, температура на Черноморском побережье в районе Туапсе-Сочи составит +26…+31 °C.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа на Сочи обрушился залповый ливень, который привёл к подтоплению ряда улиц, уровень воды поднялся в нескольких реках.
По теме: На Сочи обрушился залповый ливень