Сочи, Краснодарский край, , 16:44 — REGNUM

Сильный дождь прогнозируется на территории Сочи Краснодарского края в ночь с 22 на 23 августа, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

«В ночь с 22 на 23 августа в районе муниципального образования город-курорт Сочи — сильный дождь. Ветер северо-восточный и восточный 6−11 м/с, местами по округу, а также при грозах, порывы до 13−18 м/с», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, температура на Черноморском побережье в районе Туапсе-Сочи составит +26…+31 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа на Сочи обрушился залповый ливень, который привёл к подтоплению ряда улиц, уровень воды поднялся в нескольких реках.

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