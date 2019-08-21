Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 21 августа 2019, 16:38 — REGNUM
Жители посёлка Вынгапуровкий, расположенного в 100 км от города Ноябрьска, пожаловались губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову на отсутствие нормальных дорог, нехватку медицинских кадров, бездействие полиции. Глава региона предложил обсудить в дальнейшем перспективы населённого пункта — оставить там вахтовый посёлок или продолжать «вваливать деньги», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Запись встречи главы региона с жителями Ноябрьска и близлежащих территорий опубликована в социальных сетях.
Он иронично поблагодарил главу Ямала за летнюю детскую площадку, которую возвели на месте досугового центра, в котором и зимой, и осенью собирались вынгапуровцы. Сейчас на дорогой, многофункциональной площадке могут порезвиться только дети, исключительно в течение трёх коротких относительно тёплых месяца.
Глава региона признал, что на Ямале есть отдалённые запущенные посёлки, в которые деньги вкладывать сомнительно — «золотое» там будет всё. По мнению Дмитрия Артюхова, необходимо принимать относительно вымирающих территорий «принципиально новые решения».
Глава Ямала предложил собраться и решить с учётом мнения местных жителей, «вваливать деньги» в отдалённые территории, либо переселять людей ближе к административным центрам. Ведь в ЯНАО не только в Вынгапуровском наблюдаются кадровые и инфраструктурные проблемы.
Отметим, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 20 августа завершил восьмидневный тур по региону. За рулём отечественной LADA XRAY он преодолел около 1 200 километров. Встретился с жителями 11 муниципальных образований.