Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 16:38 — REGNUM

Жители посёлка Вынгапуровкий, расположенного в 100 км от города Ноябрьска, пожаловались губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову на отсутствие нормальных дорог, нехватку медицинских кадров, бездействие полиции. Глава региона предложил обсудить в дальнейшем перспективы населённого пункта — оставить там вахтовый посёлок или продолжать «вваливать деньги», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Запись встречи главы региона с жителями Ноябрьска и близлежащих территорий опубликована в социальных сетях.

«На Вынгапуре всё плохо. Ни медицина, ни органы МВД, ни муниципальная власть — никто никого не контролирует», — заявил житель посёлка, который представился Сергеем.

Он иронично поблагодарил главу Ямала за летнюю детскую площадку, которую возвели на месте досугового центра, в котором и зимой, и осенью собирались вынгапуровцы. Сейчас на дорогой, многофункциональной площадке могут порезвиться только дети, исключительно в течение трёх коротких относительно тёплых месяца.

Глава региона признал, что на Ямале есть отдалённые запущенные посёлки, в которые деньги вкладывать сомнительно — «золотое» там будет всё. По мнению Дмитрия Артюхова, необходимо принимать относительно вымирающих территорий «принципиально новые решения».

«Построить дорогу, вложить деньги в хороший медицинский центр мы можем: ужмемся, с чего-то снимем, но это можно. А как заставить хорошего, востребованного врача или учителя туда поехать? Такие поселки держатся на наших старых кадрах, которые поддерживают там какой-то ещё уровень. Но молодое поколение туда ничем не затащишь. Мы строим в отдаленных поселках, куда только вертолетом добраться, красивые школы, современные, но там большой недокомплект учителей. Люди готовы работать за меньшие деньги, но жить в комфортных условиях», — признал Дмитрий Артюхов.

Глава Ямала предложил собраться и решить с учётом мнения местных жителей, «вваливать деньги» в отдалённые территории, либо переселять людей ближе к административным центрам. Ведь в ЯНАО не только в Вынгапуровском наблюдаются кадровые и инфраструктурные проблемы.

«Надо понимать, что, как бы мы не старались, никогда уровень жизни там не будет таким, как в городе. Жилой фонд весь ветхий. Стоит ли вкладывать туда большие деньги? Или же лучше постепенно переселять жителей в Ноябрьск? А на месте Вынгапуровского оставить вахтовый поселок?», — пояснил дилемму глава Ямала.

Отметим, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 20 августа завершил восьмидневный тур по региону. За рулём отечественной LADA XRAY он преодолел около 1 200 километров. Встретился с жителями 11 муниципальных образований.