Рязань, , 16:27 — REGNUM

Командование вооруженных сил Египта и Сил специальных операций Республики Белоруссия ознакомились с учебно-материальной базой подготовки российских десантников в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Военные принимают участие в совместном международном тактическом российско-египетско-белорусском учении «Защитники дружбы-2019». Об этом рассказали 21 августа в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Иностранным гостям показали основные тренажёры и порядок подготовки военнослужащих к испытаниям глубиной. В училище для этого используют глубоководный бассейн, барокамеру, эвакуационный шлюз и тренажёр для подготовки десантников к выброске на воду с малых высот. Гостей также познакомили с парашютными системами, используемыми в войсках для подготовки личного состава, и провели показательную тренировку десантника в свободном падении в аэродинамической трубе.

Напомним, в учениях задействованы около 1 000 военнослужащих из трёх государств. Кроме боевой и автомобильной техники из России, в тактических занятиях участвуют два самолета ВТА ВВС Арабской Республики Египет: C-130 «Геркулес» и CASA C-295.

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