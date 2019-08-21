Кёльн, Германия, , 16:17 — REGNUM

В сеть выложили официальное видео с геймплеем (игровым процессом) предстоящей игры Marvel's Avengers про супергероев из расширенной киновселенной Marvel. Ролик был показан на выставке Gamescon 2019 и опубликован на официальном YouTube-канале проекта.

Разработкой игры занимаются студии Crystal Dynamics и Eidos Montreal, издавать её будет известная японская компания Square Enix. В ролике в том числе показан раздел обучения, поскольку геймер по очереди управляет всеми членами команды «Мстителей».

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Ожидается, что релиз Marvel's Avengers состоится 15 мая 2020 года. Игра выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One, ПК, а также на облачном игровом сервисе Stadia компании Google.

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