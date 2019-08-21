Липецк, , 16:16 — REGNUM

Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочее совещание по вопросам индивидуального жилищного строительства в посёлке Радужный микрорайона Желтые пески. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в рамках пилотного проекта «Развитие индивидуального жилищного строительства Липецкой области» многодетные семьи, которые будут строить дома в Желтых песках, получают социальную выплату от областной администрации.

Для субсидирования многодетных семей из областного бюджета выделено 25 миллионов рублей. Выплаты можно потратить на погашение основного долга, оплату первоначального взноса, строительных материалов или договора подряда. Сейчас посёлок уже обеспечен инженерной инфраструктурой и автодорогами. В декабре 2019 года будет завершено строительство сетей водоснабжения. 30 семей написали заявление на получение социальных выплат.

Ориентировочный объем вводимого жилья в посёлке Радужный составляет 150−200 тысяч квадратных метров. Создание инженерной инфраструктуры ведётся за счет средств федерального бюджета.

«Пилотный проект индивидуального жилищного строительства в поселке Радужный — это хорошая социальная программа. Наша задача — оказать поддержку всем многодетным семьям, которые получили участки в Желтых песках под строительство дома, проинформировать людей о социальных выплатах, помогать им в строительстве и совершенствовать существующие программы, чтобы как можно больше людей могли улучшить свои жилищные условия», — подчеркнул Игорь Артамонов.

АО «ЛГЭК» утвердило программу софинансирования ИЖС в посёлке. Как рассказали представители компании, заявки на участие в программе подали 92 сотрудника.

«Это отличный пример заботы предприятия о своих работниках. К реализации проекта необходимо подключать и другие городские компании», — считает Артамонов.