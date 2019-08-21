Новомичуринск, , 16:11 — REGNUM

Город Новомичуринск Рязанской области внесён в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации. Новый статус позволит городу претендовать на создание территории опережающего социально-экономического развития и получать федеральную поддержку в финансировании инвестиционных проектов, строительстве объектов инфраструктуры и диверсификации экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Положительный опыт ТОСЭР мы собираемся тиражировать. В свое время для Новомичуринска градообразующей стала Рязанская ГРЭС. Территория обладает хорошими условиями для развития: есть промышленно-производственная площадка, транспортные магистрали, свободные мощности для технологического присоединения новых энергоемких предприятий», — объяснил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Перспективы развития региона и комплексное развитие Новомичуринска в статусе моногорода губернатор представил в рамках проведения дней Рязанской области в Совете Федерации в июне 2019 года.