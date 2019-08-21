Новомичуринск, 21 августа 2019, 16:11 — REGNUM
Город Новомичуринск Рязанской области внесён в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации. Новый статус позволит городу претендовать на создание территории опережающего социально-экономического развития и получать федеральную поддержку в финансировании инвестиционных проектов, строительстве объектов инфраструктуры и диверсификации экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Перспективы развития региона и комплексное развитие Новомичуринска в статусе моногорода губернатор представил в рамках проведения дней Рязанской области в Совете Федерации в июне 2019 года.