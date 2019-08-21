Варшава, , 16:08 — REGNUM

Польское государство уже выплатило 196 тысяч злотых (около 50 тысяч долларов) в виде компенсаций за затягивание госорганами процедуры выдачи разрешения на временное пребывание в стране и работу иностранным рабочим. На очереди ещё 183 аналогичные жалобы. Об этом сообщает газета Rzecpospolita со ссылкой на отчёт Высшей контрольной палаты.

«Суды в Польше уже несколько раз признали правоту работодателей, предоставляя им многотысячные компенсации. Все из-за того, что как иностранцы, так и заинтересованные в их найме польские предприниматели теряют на длящихся месяцами процедурах по выдаче разрешения на проживание и работу иностранцу. В то время предприниматели несут убытки, не исполняя контракты, а иностранцы теряют работу», — говорит Пшемыслав Тишек, юрисконсульт в юридической компании C&C Chakowski & Ciszek.

Иногда для получения или продления разрешения на пребывание в стране и работу уходит до 12 месяцев. За это время польские предприятия теряют контракты с заказчиками, так как не могут исполнить заказы из-за нехватки персонала.

По мнению польских специалистов в области трудового права и трудоустройства иностранцев, проблему можно решить, продлевая разрешение на работу не каждые 6 месяцев, а 18, и передав такие функции от государственных органов районным центрам занятости.