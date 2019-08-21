Мурманск, , 16:02 — REGNUM

3500 сосен посадили в Мончегорском лестничестве участники акции «Подари лес другу!». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Посадка саженцев Gov-murman.ru

Участок посадки сеянцев располагается рядом с охранной зоной Лапландского заповедника, недалеко от озера Имандра, в западной части Кольского полуострова. Лесовосстановление на этой территории важно для сохранения среды обитания таких животных, как северный олень, лось, бурый медведь, росомаха и положительно отразится на полноводности местного озера.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, cовсем скоро в Мурманске под строительство двух объектов вырубят более трех тысяч деревьев.