Ташкент, , 16:00 — REGNUM

Систему «Безопасный город» в Ташкенте планируется запустить в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года, сообщает 21 августа издание Norma.uz.

В рамках проекта планируется установить камеры видеонаблюдения, экодатчики и «умные» светофоры. Поступления от уплаты штрафов будут распределяться между профильными ведомствами Узбекистана и узбекско-китайским предприятием, которое является генеральным подрядчиком проекта.

Напомним, 29 августа 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий».

В рамках документа создан Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка. Одной из основных задач центра является внедрение проекта «Безопасный город».

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