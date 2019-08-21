Москва, , 16:06 — REGNUM

В Зеленограде в школе № 2045 занятия начальных классов впервые объединены в одном корпусе с детским садом. 21 августа объект осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра благоустройства Зеленоградского административного округа столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Реализован проект объединенного детского сада и начальной школы. Много в Москве было пертурбаций, то не хватает детских садов, то школ, то одно время детские сады закрывались. Трудно предугадать демографию. В какие годы больше рождается, в какие-то меньше. Мы долго работали с министерством образования над проектом, который бы позволил в одном блоке заниматься дошколятам, и чтобы в другом блоке занимались учащиеся начальных классов и при необходимости трансформировать его, если школьников больше чем тех, кто ходит в детский сад. Получился у нас такой проект, мне кажется, что он весьма комфортный», — отметил мэр Москвы.

Также Собянин напомнил, что в новом учебном году в Москве будет открыто 12 новых школ и детских садов. Среди них и совмещённая с детским садом школа в Зеленограде.

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