Амстердам, , 15:56 — REGNUM

Компания Irdeto, специализирующаяся на создании защиты от нелицензионного копирования видеоигр (DRM) Denuvo, выпустит новое предложение для мобильного рынка. Об этом 21 августа сообщил портал XDA Developers.

В своем пресс-релизе она заявила, что её инструмент не требует предоставления исходного кода игры и может быть добавлен в «финальную версию» файла APK. При этом он не позволяет хакерам анализировать игру и вносить в неё какие-либо изменения. В Irdeto также сообщили, что решение предоставляет такие функции, как «настраиваемые уровни защиты, интеллектуальное обнаружение точек защиты, обнаружение root, анти-перехват, виртуализацию и проверку целостности».

Напомним, основная идея применения модуля защиты Denuvo заключается в том, чтобы не позволить пиратам скопировать игру в первые недели после её релиза, когда разработчик и издатель могут получить наибольшую прибыль.

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Многие геймеры негативно относятся к такому решению, поскольку считают, что присутствие этого модуля негативно сказывается на производительности. Кроме того, в случае некоторых игр пиратам удавалось обойти защиту в первые дни после их выхода в продажу.

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