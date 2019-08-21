Самара, , 15:50 — REGNUM

14,5 тыс. лент триколора раздадут в Самаре в День Государственного флага. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Организатором акции является Департамент по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области.

22 августа жители и гости города смогут получить триколор у волонтеров в семи точках города и принять участие во флешмобе.

Напомним, что 22 августа с 18:00 до 20:15 на второй очереди набережной реки Волга пройдет массовый флешмоб «Самый длинный флаг». Длина развернутого флага составит 1 км и ширина 4,5 метра.