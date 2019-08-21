Москва, , 15:51 — REGNUM

В течение лета 2019 года в Зеленограде будет отремонтировано 150 объектов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая работы по благоустройству Зеленоградского административного округа столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Как и по всей Москве, в Зеленограде идут масштабные работы по благоустройству. В течение лета мы приведем в порядок больше 150 различных объектов — дворов, школьных территорий, местных парков и знаковых для города мест — таких как Центральный проспект и Парк Победы. Основная часть проектов уже завершена, в течение нескольких недель будут закончены оставшиеся работы», — сказал Собянин.

При этом крупнейшим проектом по благоустройству Зеленограда в 2019 году станет реконструкция Парка Победы.

Читайте ранее в этом сюжете: Пересадка с МЦД на метро будет бесплатной