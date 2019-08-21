Ярославль, , 15:48 — REGNUM

22 августа в День Российского флага в Ярославле пройдет флэшмоб: активисты «Молодёжки ОНФ» разместят российские флаги на фасаде одного из самых высоких жилых домов в Красноперекопском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы акции.

Триколор над Ярославлем — акция 2018 года «Молодежка ОНФ»

«Мы проводим эту акцию ежегодно. Государственный флаг — это то, что объединяет каждого из нас. Мы радуемся спортивным победам с флагом в руках, отмечаем праздники под флагами России. В день государственного флага 22 августа мы призываем всех ярославцев присоединиться к акции и разместить триколор в окнах своих домов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM координатор команды «Молодёжка ОНФ» в Ярославской области Дмитрий Уторов.

Любой желающий может присоединиться к акции в местах ее проведения. Для этого можно приехать к 8 утра на Зелинского, 15 к.2 или в этот же день прийти в Ярославский художественный музей, где над зданием музея также будет поднят триколор.

Все желающие могут разместить флаг в окне своей квартиры и выложить фото с #РОССИЯВКАЖДОМОКНЕ. Акция проходит во всех регионах России. В 2018 году в ней приняли участие свыше тысячи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме заявили об отсутствии ограничений на использование флага России