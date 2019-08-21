Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM

В Свердловской области с 7 по 23 сентября пройдут мероприятия в рамках всероссийского субботника «Зелёная Россия». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM.

Площадки, на которых пройдут мероприятия по уборке территории, определят в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. Среди приоритетных: парковые зоны и скверы, а также прибрежные участки.

Напомним, что идея проведения всероссийского субботника «Зелёная Россия» принадлежит неоднократному чемпиону СССР и мира, прославленному советскому шахматисту Анатолию Карпову.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Екатеринбурге состоялся городской субботник. Работники клининговых компаний и неравнодушные горожане вышли на уборку прибрежной зоны реки Исети в районе городского пруда.

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