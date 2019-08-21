Сеул, , 15:32 — REGNUM

В Южной Корее идентифицировали останки погибшего времен Корейской войны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, военным удалось идентифицировать останки, обнаруженные 30 мая текущего года в ходе раскопок на возвышенности Хвасальмори (недалеко от демилитаризованной зоны в провинции Канвондо), где летом 1953 года шли напряженные бои.

Как сообщили специалисты, останки, которые удалось идентифицировать при помощи анализа ДНК, принадлежали сержанту Нам Гун Сону.

Останки военнослужащего удалось идентифицировать благодаря образцу ДНК его сына, хранившегося в базе данных с 2008 года.

Сержант Нам Гун Сон родился 1 июля 1930 года и был призван на войну 30 апреля 1952 году, когда юноше было 25 лет. Он погиб 9 июля 1953 года, за 18 дней до подписания соглашения о перемирии.

Известно, что после первых раскопок, начавшихся в апреле 2000 года и продолжившихся в марте текущего года, удалось установить имена 133 погибших солдат.

На сегодняшний день, на возвышенности Хвасальмори специалистами было обнаружено 1 488 останков и 4 155 вещей погибших военнослужащих.