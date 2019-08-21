Краснодар, , 15:28 — REGNUM

В Краснодаре задержаны четверо предполагаемых участников массовой перестрелки на одной из улиц города. Все они — уроженцы Дагестана и Чечни, 21 августа пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл поздно вечером 20 августа на улице Ставропольской. В перестрелке, по разным данным, приняли участие от десяти до нескольких десятков человек.

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С места конфликта на скорой помощи увезли одного раненого — 27-летнего мужчину, который позже скончался в больнице. Точное число пострадавших пока не известно. Возбуждено уголовное дело.

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