Москва, , 20:42 — REGNUM

Зеленоград с каждым годом становится все «краше» и более благоустроенным. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре ремонта Парка Победы в Зеленоградском административном округе столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэр Москвы 21 августа осматривал ход ремонтных работ в парке. Реконструкция данного объекта является крупнейшим проектом по благоустройству Зеленограда в 2019 году. Во время прогулки Собянин встретил группу молодых людей, которые оказались местными студентами и расспросил об их отношении к проводимым работам.

«Как вам парк?» — поинтересовался Собянин.

«Прекрасно», — коротко ответили молодые люди.

«Монументальный, красивый парк получается на уровне столицы. Конечно парк не для спортивных мероприятий. Но все равно, я надеюсь, здесь будут городские мероприятия проводить и будут спортом заниматься — бегать», — сказал Собянин.

Один из учащихся поинтересовался, когда откроется мост. Мэр Москвы ответил, что объект планируется ввести в эксплуатацию к 1 сентября.

«А будут ли велосипедные дорожки?» — поинтересовался другой студент.

«Конечно, здесь будут велосипедные дорожки, которые будут соединены с велосипедными дорожками, которые ведут в город, чтобы можно было въехать и выехать», — отметил мэр Москвы.

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