Москва, , 15:08 — REGNUM

Народная артистка России, актриса театра и кино Александра Назарова ушла из жизни в возрасте 79 лет. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источники.

Актриса страдала от заболевания лёгких и попала в больницу ещё в июле. Назарова перенесла операцию, однако другие её органы стали отказывать. 17 августа актрису перевели в другую клинику и поместили в реанимацию, где вечером 20 августа наступила смерть.

Дата и место прощания с народной артисткой пока не определены. Назарова воспитывала внучку, у которой не осталось других родственников. Девочка еще не вернулась из летнего лагеря.

Александра Назарова снялась более чем в 80 фильмах и сериалах, среди которых «Моя прекрасная няня», «А если это любовь?», «Экипаж» и «Бригада».

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