Оренбург, , 15:04 — REGNUM

В Оренбурге опечатана автомобильная газозаправочная станция. Инициатором иска в суд стала прокуратура, которая указала на угрозу жизни и здоровья людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФСП по Оренбургской области.

АГЗС находится на Загородном шоссе в Оренбурге. Деятельность газозаправки запрещена до вступления в силу решения по данному судебному делу, за исключением деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а также по содержанию заправочной станции.