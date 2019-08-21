Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM

Вопрос о возможности транспортировки в Россию 12-летней девочки из Петербурга, тяжело пострадавшей на отдыхе в турецком Бодруме, может быть решен во взаимодействии врачей двух стран, однако этого пока не произошло. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал 21 августа отец ребенка Андрис Лейкуцис.

Напомним, после попадания руки девочки в сливное устройство бассейна 18 августа она впала в кому и находится в турецкой больнице. На сегодня состояние ребенка остается без изменений.

«Нам активно оказывают содействие туроператор и страховая компания. Со стороны российских властей нам звонили из Минздрава — обещают определенную помощь, звонил местный консул», — сообщил отец девочки.

По его словам, туроператор предоставил переводчика, который помогает общаться с турецкими врачами. В то же время мужчина опроверг сообщения о том, что уже якобы назначена видеоконференция между турецкими и российскими врачами о дальнейшем лечении девочки.

«Мне друзья сказали, что вчера в новостях прошла информация, что сегодня будет некая видеоконференция между турецкими и российскими врачами. Вы знаете, это чистейшее вранье <…> то, что говорят на наших федеральных каналах — вранье. Этим всем занимаюсь лично я сам в силу своих возможностей», — сообщил отец ребенка.

Он пояснил, что пытался организовать разговор на английском языке петербургских и турецких врачей, но пока это не удалось сделать — турецким врачам нужно согласие главврача на такой диалог.

Несчастный случай произошёл 18 августа в бассейне отеля «Санхилл» в курортном городе Бодрум. В отельном бассейне руку 12-летней девочки засосало в трубу, через которую обеспечивалась циркуляция воды. Когда взрослые вытащили ребенка из воды, девочка уже была без сознания и не приходит в него до сих пор.

«Вся необходимая помощь, которая может потребоваться девочке и ее семье, будет оказана петербургскими специалистами», — заявили 20 августа в Смольном.

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