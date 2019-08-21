Белгород, , 14:58 — REGNUM

Центральное территориальное управление имущественных отношений Минобороны России подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Ведомство привлекли к ответственности в связи с ненадлежащим содержанием на проспекте Славы в Белгороде здания войсковой части 20 925, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Белгородского областного суда.

Казённое учреждение признано виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В феврале 2019 года специалисты регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия установили, что у здания есть трещины внешнего отделочного слоя и декоративного убранства, некоторые кирпичи разрушены. Внутреннее состояние строения также неудовлетворительное. Представитель управления имущественных отношений Минобороны настаивал, что ремонтные работы относятся к компетенции департамента культуры федерального ведомства. Однако суд, сославшись на действующее законодательство, разъяснил, что обязанности по сохранению объекта культурного наследия возлагаются на собственника здания. Жалоба защитника казённого учреждения на постановление районного суда Белгородским областным судом была отклонена.

Здание признано объектом культурного наследия регионального значения в 1986 году. В нём размещалась 51-я артиллерийская бригада, солдаты которой в 1905 году поддерживали бастующих железнодорожников. В 1917 году здесь располагался польский запасной полк, принимавший участие в борьбе за советскую власть в городе.