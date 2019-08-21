Тбилиси, , 14:44 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло около города Дманиси на юге Грузии, передает 21 августа «Первый канал грузинского телевидения».

По данным национального центра сейсмического мониторинга, подземные толчки были зафиксированы 21 августа в 14 часов 20 минут по тбилисскому времени (13:20 по московскому времени). Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в городе Кварели на востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,3. Подземные толчки были зафиксированы в 10:55 (9:55 по московскому времени) на глубине 16 км.

Читайте также: На востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,3