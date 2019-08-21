Оренбург, , 14:43 — REGNUM

В Оренбурге полицейские задержали поджигателя автомобиля. Мотивом преступления стала ревность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбургской области.

В июле жильцы дома по ул. Просторной стали свидетелями того, как мужчина разбил лобовое стекло машины «КИА», вылил в салон жидкость и совершил поджог. Очевидцы проинформировали о поджоге правоохранителей и оренбургское МЧС.

Возбуждено уголовное дело по пункту 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Фигуранту грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Задержанный 52-летний оренбуржец признался, что подозревал свою жену в изменах с владельцем автомобиля «КИА», поэтому поджег его транспортное средство.