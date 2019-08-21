Курск, , 14:41 — REGNUM

В Курской области с 19 августа по 2 сентября будет работать «горячая линия» по вопросам качества детских товаров. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Линия в преддверии нового учебного года организована региональным управлением Роспотребнадзора. Его сотрудники помогут жителям региона разобраться в вопросах качества и безопасности товаров детского ассортимента — одежды, обуви, школьных принадлежностей, детской мебели и детских игрушек и других.

Также специалисты расскажут о правах потребителей и при необходимости помогут оформить претензию в случае нарушения действующего законодательства. «Горячие линии» работают в Курске, Железногорске, а также в Железногорском, Дмитриевском, Фатежском, Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском, Пристенском, Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах.