Пермь, 21 августа 2019, 14:33 — REGNUM
В Перми традиционные торжественные линейки в честь начала учебного года пройдут в понедельник, 2 сентября. В связи с тем, что в 2019 году 1 сентября приходится на воскресенье, не допускается розничная продажа алкогольной продукции 2 сентября (в следующий за 1 сентября рабочий день), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
За нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции предусмотрены штрафные санкции до 40 тыс. рублей.
Добавим, в 2019/2020 году в школах краевой столицы будут учится 15 тысяч первоклассников. В целом 2 сентября в школу придут более 119 тысяч школьников.
Напомним, все школы Перми прошли проверку на готовность к новому учебному году.