Пермь, , 14:33 — REGNUM

В Перми традиционные торжественные линейки в честь начала учебного года пройдут в понедельник, 2 сентября. В связи с тем, что в 2019 году 1 сентября приходится на воскресенье, не допускается розничная продажа алкогольной продукции 2 сентября (в следующий за 1 сентября рабочий день), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

За нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции предусмотрены штрафные санкции до 40 тыс. рублей.

Добавим, в 2019/2020 году в школах краевой столицы будут учится 15 тысяч первоклассников. В целом 2 сентября в школу придут более 119 тысяч школьников.

Напомним, все школы Перми прошли проверку на готовность к новому учебному году.