Тбилиси, , 14:30 — REGNUM

Соглашение о сотрудничестве подписали министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Чоговадзе и коммерческий директор ирландской авиакомпании Ryanair Дэвид О’Брайен. Об этом 21 августа передает «Первый канал грузинского телевидения».

В рамках соглашения авиакомпания Ryanair планирует совершать международные рейсы из Тбилиси и Кутаиси. Стороны договорились о запуске 12 прямых рейсов в города Евросоюза.

О’Брайен отметил, что в 2019 году планируется запустить три авиарейса: Тбилиси — Милан, Кутаиси — Болонья, Кутаиси — Марсель. Кроме того, летом 2020 года планируется запустить рейс Тбилиси — Кельн.

Отметим, ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair является крупнейшим игроком на европейском рынке. Размер флота компании составляет 450 самолетов.

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