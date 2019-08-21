Мантурово, Костромская область, 21 августа 2019, 14:27 — REGNUM
В городе Мантурово Костромской области снесли памятник Владимиру Ленину, а сам монумент закопали, — пишет Kostroma.today.
«Буквально на днях в моем родном городе Мантурово группой лиц был снесён и захоронен прямо у постамента памятник Владимиру Ильичу Ленину! Сказать, что жители города возмущены — ничего не сказать. Новые хозяева жизни цинично и бессовестно ответили потребовавшим объяснения происходящему акту вандализма людям: «этот памятник — их собственность и они вольны с ним делать, что захотят … Обещаем, что не оставим это не поддающееся осознанию действо, без внимания !!! Добьемся происходящему беспределу — адекватного и бескомпромиссно — жёсткого ответа !!! », — написал в Facebook депутат областной думы Вячеслав Головников.
По данным СМИ, памятник находился на земле, принадлежащей предприятию, в последние годы монумент сильно обветшал. Возможно, решение закопать Ленина было способом сэкономить на ремонте.
Самым известным памятником Ленину в Костромской области является статуя, установленная в 1928 году в центральном парке областного центра. Примечательна она тем, что железобетонная фигура вождя мирового пролетариата установлена на нехарактерный постамент. В качестве опоры для статуи используется фрагмент заложенного в 1913 году императором Николаем Вторым памятника 300-летию дома Романовых.