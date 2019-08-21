Мантурово, Костромская область, , 14:27 — REGNUM

В городе Мантурово Костромской области снесли памятник Владимиру Ленину, а сам монумент закопали, — пишет Kostroma.today.

«Буквально на днях в моем родном городе Мантурово группой лиц был снесён и захоронен прямо у постамента памятник Владимиру Ильичу Ленину! Сказать, что жители города возмущены — ничего не сказать. Новые хозяева жизни цинично и бессовестно ответили потребовавшим объяснения происходящему акту вандализма людям: «этот памятник — их собственность и они вольны с ним делать, что захотят … Обещаем, что не оставим это не поддающееся осознанию действо, без внимания !!! Добьемся происходящему беспределу — адекватного и бескомпромиссно — жёсткого ответа !!! », — написал в Facebook депутат областной думы Вячеслав Головников.

По данным СМИ, памятник находился на земле, принадлежащей предприятию, в последние годы монумент сильно обветшал. Возможно, решение закопать Ленина было способом сэкономить на ремонте.