Москва, , 14:16 — REGNUM

Беспокойство президента России Владимира Путин «о провальной ситуации» в первичном звене здравоохранения вполне оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Путина о российском здравоохранении.

«Красивые доклады чиновников, из года в год уверяющих, что ситуация со здравоохранением в стране кардинально улучшается, разительно расходятся с тем, что российские видят на самом деле. И печальная статистика смертности от сердечно-сосудистых заболеваний только подтверждает эту тенденцию.

При этом следует учесть, что именно данная категория заболеваний в наибольшей степени зависит от первичного звена — если качественная помощь пациенту, попавшему в беду, не будет оказана в кратчайшие сроки, никакое красивое и современное оборудование в нескольких федеральных кардиоцентрах уже не поможет.

Так что цели поставлены абсолютно правильные — радикальная реформа первичного звена здравоохранения, как гарантия снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и в глобальной перспективе — улучшение демографической ситуации в государстве», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин считает, что первичное звено российской системы здравоохранения находится в крайне плачевном состоянии, и если эту ситуацию не переломить, то эффекта от нацпроекта «Здравоохранение» не будет.

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