Киншаса, , 14:31 — REGNUM

На востоке ДР Конго сотни людей вышли на улицы для участия в акциях протеста против ситуации в регионе. Митинги были организованы перед зданием администрации президента страны Феликса Чисекеди в городе Киншасе. Собравшиеся требовали от президента выполнить свое обещание, данное во время предвыборной кампании — укрепить безопасность в восточной части страны.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, как отметили демонстранты, они вышли на демонстрации, чтобы напомнить Президенту о его обещании, данном в ходе президентской кампании, обеспечить восстановление стабильности в районе Бени, находящемся в провинции Северное Киву, а также в провинциях Южное Киву и Итури, которые сталкиваются с убийствами и непрекращающимися вооруженными столкновениями вот уже на протяжении более двадцати лет.

Конголезский депутат Тембос Йотама заявил, что тысячи людей погибли в данных частях страны, еще более тысячи лиц пришлось покинуть свои места проживания в связи с нестабильной ситуацией в регионе. Депутат добавил, что многие из тех, кто остался в стране, живут в страхе за свою жизнь.

На саммите САДК, недавно прошедшем в городе Дар-эс-Саламе, Танзания, Президент Феликс Чисекеди предложил создать региональную группировку, которая оказывала бы содействие государствам-членам организации в вопросах безопасности, подчеркнув, что ДРК в настоящее время пытается найти способы восстановления мира в восточных районах, в которых происходят беспорядки и массовые убийства мирных жителей и происходят нападения вооруженных боевиков.