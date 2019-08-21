Найроби, , 13:41 — REGNUM

Кенийский миллиардер Хамфри Кариуки обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму 163 миллионов долларов США. По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», миллиардер предстал перед Верховным судом Кении 19 августа.

Кариуки был доставлен в суд по распоряжению Директора публичных преследований Кении Ноордина Хаджи в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов.

Другими обвиняемыми по делу стали директора завода по производству алкогольной продукции «Тика»: Стюарт Джеральд Херд, Роберт Тинджи Муриити, Ндженга Курия и Джеффри Каариа Киноти Мбомбуа.

Как сообщается, им вместе с Кариуки было предъявлено 21 обвинение в уклонении от уплаты налогов и подлоге.

Как только обвинительное заключение было зачитано, адвокат миллиардера Киоко Килукуми обратился к суду с запросом об освобождении его клиента под залог, чтобы он смог продолжить свою инвестиционную деятельность, и выдаче Кариуки его паспортов гражданина Кении и Кипра.

Тем не менее, запрос был отклонен, поскольку, как утверждается, отдел директора уголовного розыска не завершил расследование дела.

Кроме того, известно, что перед тем, как миллиардер был приведен в суд, Налоговое управление Кении арестовало одиннадцать счетов, принадлежащих Кариуки.