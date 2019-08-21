Додома, , 13:36 — REGNUM

Доклад о правах человека за январь-июнь 2019 года демонстрирует рост уровня детского насилия в Танзании. По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», в докладе, опубликованном 20 августа Центром по юридическим вопросам и правам человека Танзании, говорится, что на материковой части Танзании 66% случаев жестокого обращения с детьми являются изнасилованиями, 34% — случаями физического насилия.

Директор Центра Анна Хенга отметила, что в большинстве случаев насилие совершается родителями, родственниками, соседями и учителями.

Также Хенга добавила, что 38% случаев насилия в отношении детей было зарегистрировано в областях Озерном регионе, 32% — в таких областях, как Мбея, Нджомбе и Иринга.

Исследователь Центра по юридическим вопросам и правам человека Фундикира Вазамби сообщил, что решением проблемы насилия является повышение защиты в отношении своих детей и осмотрительность даже в случае, если речь идет о самых близких людях.

«Не говорите, что вы много времени тратите на поиск заработка, пока ваш ребенок умирает, и не задавайте вопросов наподобие, как отец может изнасиловать свое чадо? Нужно увеличить усилия по защите детей», — подчеркнул Вазамби.