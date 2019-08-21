Пермь, , 13:33 — REGNUM

В Кировском районе Перми участок рядом с новым корпусом инфекционной больницы может быть использован под строительство аквапарка. О том, что такой вариант рассматривается заявил министр по управлению имуществом Пермского края Николай Гончаров на заседании комитета Пермской думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории, сообщает ТК «РифейПермь».

Ранее речь шла о строительстве аквапарка, рядом с новым пермским зоопарком в микрорайоне Нагорном. Еще одним вариантом было строительство объекта на месте бывшего ипподрома, где аквапарк интегрировался с торговым центром и спорткомплексом Сухарева, а в результате получался единый спортивно-развлекательный кластер

Добавим, сейчас пермякам приходится покупать туры или ехать на своем транспорте в Казань и Екатеринбург, чтобы попасть в местные аквапарки.