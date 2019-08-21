Барнаул, , 13:30 — REGNUM

Результаты прокурорской проверки в Алтайском государственном медицинском университете подтвердили обоснованность увольнения сотрудницы Ирины Шереметьевой, претендовавшей на пост ректора. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба вуза.

О намерении подать жалобы в Государственную инспекцию труда Алтайского края и региональную прокуратуру в интервью одному из краевых информационных агентств ранее сообщил адвокат Ирины Шереметьевой Михаил Дессерт, называя «основания, по которым можно считать нынешнего руководителя вуза Игоря Салдана нарушившим трудовое законодательство».

По результатам проверки надзорных органов, проходившей в течение пяти рабочих дней в конце июля, нарушений трудового законодательства не установлено.

В вузе напомнили, что трудовой договор с заведующей кафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии вуза был расторгнут после того, как ученый совет не поддержал ее кандидатуру на выборах заведующего кафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии: на голосовании против утверждения ее в должности завкафедрой проголосовал 41 человек.

В начале августа в большом интервью изданию «ТОЛК» ректор АГМУ Игорь Салдан отметил, что у него не было мыслей не проводить конкурс на заведование кафедрой психиатрии, «чтобы потом не обвиняли в гонениях», соответствующий приказ об объявлении конкурса был подписан, и Ирина Шереметьева подала на него документы.

«Зачем мне этот скандал, если она идет параллельно со мной на выборы ректора? Зачем мне это? Пусть решает коллектив. Я могу больше сказать, я доволен тем, что коллектив высказал свое мнение. Ученый совет — это почти половина тех, кто голосует на выборах ректора вуза. И, согласитесь, если из голосующих 41 человек сказал «нет» на заведующего кафедрой, то что он скажет такому кандидату на должность ректора?», — высказал свою точку зрения ректор АГМУ.

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