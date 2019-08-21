Минск, , 13:28 — REGNUM

В ходе состоявшейся 21 августа поездки Александра Лукашенко в Ивьевский район Гродненской области руководителю республики показали фрагмент детского спектакля «Никто не поверит» по мотивам сказки Яна Экхольма, выступление народного ансамбля музыки «Чабарок». искусств. Всем артистам от имени Лукашенко был подарен шоколад «Президент», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко посетил Центр ремёсел и выставку мастеров народного творчества. Согласно официальному сообщению, сотрудники учреждения заняты вопросами «соломоплетения, аппликации соломкой, вышивки, возрождения белорусской куклы, вытинанки, ткачества поясов». Лукашенко заявил: «Главное, чтобы передали молодежи. Я очень поддерживаю это».

Пресс-служба президента сообщила о подробностях рабочей поездки: «Главе государства в Центре ремесел подарили соломенный «капялюш» — традиционную белорусскую шляпу, сделанную народным мастером из агрогородка Лелюки Верой Чурейно. «Подошёл!» — оценил подарок Президент и в свою очередь вручил мастерам свой любимый шоколад».

Помимо этого, Лукашенко поинтересовался ходом уборочной кампании и дал соответствующие указания. Как сообщает президентская пресс-служба, он распорядился действовать разумно, особенно с учетом уборки кукурузы, которая является важной кормовой культурой. Лукашенко также обратил внимание, что урожай хороший и по другим сельхозкультурам — картофелю, сахарной свекле, и надо готовиться к их уборке.